الإسكان تؤكد عودة المياه فى كثير من أحياء الشيخ زايد وتعتذر للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الاسكان، أن الكثير من الأحياء فى الشيخ زايد وصل لها مياه مع استمرار العمل لإنهاء العمل فى 18 منطقة تأثرت بانقطاع المياه نتيجة كسر مفاجئ فى أحد خطوط المياه.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية، لبرنمامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن 50% من المناطق وصل لهم المياه وخلال ساعة أو ساعة نصف ستعود المياه لكل الأهالي. وأضاف أن المياه ستوزع لكل الأهالى فى الشيخ زايد مع مراعاة كل الضغوط، موجها اعتذاره للمواطنين عن انقطاع المياه.

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