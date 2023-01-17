حالة الطقس غدا الثلاثاء.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة مائية على الطرق

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس غدا الثلاثاء، ستكون باردة صباحا، معتدلة فى النهار، مائلة للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة فى الليل على كل أنحاء الجمهورية.





وأضافت الأرصاد، أن البلاد ستتعرض لشبورة مائية فى الصباح على بعض الطرق الرئيسية خصوصا المؤدية فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية. وتابعت الأرصاد خلال بيان لها، أن هناك احتمالية لسقوط الأمطار، غدا الثلاثاء، ستكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، تمتد إلى مناطق من محافظتى القاهرة والجيزة وشمال الصعيد. ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة فى الصباح الباكر وفى آخر الليل، مع ضرورة قيادة السيارة بهدوء خلال فترة الشبورة وسقوط الأمطار.

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