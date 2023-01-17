أحمد بهى الدين: 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا فى معرض الكتاب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال دكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 54، تأتى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وشعارها على اسم نقرأ مصر.. معا.. نقرأ.. نفكر.. نبدع





وأضاف "بهى الدين" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد بقاعة المنارة للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته 54، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب، ينطلق ليرسخ ما دونته مصر منذ الأزل "كُنْ كاتبًا وحاملاً قلم المعرفة"، وحينها فإن ما يخطه قلمك "سيعيش أبد الدهر". لذا كانت فى البدء الكلمة، ومقرونًا بها اقرأ.

وأكد أن الأردن هى ضيف شرف دورة مهرجان الكتاب هذا العام، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم فعاليات ثقافية وفنية تعكس الحضارة الأردنية وثقافتها.

وذكر أنه يشارك فى هذه الدورة 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، وواحد وخمسون دولة، من بينها دولٌ جديدة مثل المجر والدومينيكان.