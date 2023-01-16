حياة كريمة فى أسيوط..4.9 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء بـ149 مشروعا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 11:26 مساءً - الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية التى تهم المواطن المصرى وجاءت المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدعم هذا القطاع فى محافظة أسيوط وتطوير ورفع كفاءة المحولات الكهربائية فى كل القرى بـ149 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد أن "حياة كريمة" تستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا.

وتجرى متابعة مستمرة لكافة مشروعات الكهرباء التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز محافظة أسيوط سواء مشروعات الخطة الاستثمارية أو مشروعات الغير أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتعمل الدولة بكافة أجهزتها على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحقيقاً لاستراتيجية مصر 2030 وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة