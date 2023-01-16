محافظ دمياط توجه بتطوير ممشى رأس البر بما يحقق الاستغلال الأمثل لموقعه

جدة - نرمين السيد - وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، بتطوير مشى اللسان بمدينة رأس البر وفقا لرؤية محددة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموقعه المباشر على شاطئ البحر، مؤكدة ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لعملية التطوير، نظرا لأهمية تلك المنطقة.





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