نائب محافظ البحيرة: فتح 3100 منفذ بيع سلع غذائية للتخفيف عن المواطنين (صور)

جدة - نرمين السيد - قالت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، إن المحافظة لديها خطة طموحة وبرنامج مكثف للتوسع فى فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتى وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع كل الجهات.





وأضافت الدكتورة نهال بلبع: يأتى ذلك بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفنى والتى بلغت 21 منفذا، وكذا معارض "أهلا رمضان" الجارى افتتاحها؛ لطرح كل أنواع السلع الأساسية بالأسعار المخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهل الأسر والعمل على ضبط الأسواق.

جاء ذلك خلال فتتاحها اليوم الاثنين، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية والرمضانية المقام بمدينة كفر الدوار، والذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية للمدينة والغرفة التجارية بالتعاون مع مديريات الطب البيطرى والزراعة بتخفيضات تصل إلى 30 %، ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتابعت نائب محافظ البحيرة - خلال تصريحات لها نشرتها صفحة المحافظة على فيسبوك - أن معارض "أهلا رمضان" تأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتقديم موعد افتتاح معارض "أهلا رمضان" هذا العام لتبدأ من يناير الجارى.

وواصلت: تستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك لتعمل جنبا الى جنب المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة.

وأوضحت أن المعرض يضم 12 جناحا لكبرى شركات المواد الغذائية وأجنحة للخضر والفاكهة والملابس والمعلبات بأنواعها وأخرى لبيع اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والألبان بمشتقاتها من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25 إلى 30%.

ولفتت إلى أن طرح الأرز المعبأ بسعر يبدأ من 10 جنيهات ويصل إلى 15 جنيها حسب نسبة الكسر للكيلو، وسيعرض السكر بدءا من 14 جنيها ويصل إلى 16 جنيها للكيلو، والمكرونة بدءا من 5 جنيهات لوزن " 400 جرام".

ونوهت بأنه سيعرض الفول البلدى المعبأ بسعر 12.5 جنيه لوزن "500 جرام"، والعدس الأصفر بسعر 17 جنيها لوزن " 500 جرام"، فيما سيبدأ سعر بيع الزيت من 35 جنيها ويصل إلى 60 جنيها حسب النوع والحجم، واللحم البرازيلى المجمد بـ 79 جنيها، واللحم السودانى المبرد بـ 115 جنيها، واللحوم البلدية بالعظم 140 واللحم البقرى المشفى بسعر 170 جنيها، والسلع المطروحة بالمنافذ كباقى السلع المطروحة بالأسواق، تتمتع بنفس جودة المنتج والتعبئة، ولكن بأسعار مخفضة.نائب محافظ البحيرة: فتح 3100 منفذ بيع سلع غذائية للتخفيف عن المواطنين (صور)