رضا حجازى ومحافظ الوادى الجديد يبحثان سبل دعم المنظومة التعليمية

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مع محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، سبل تطوير ودعم العملية التعليمية والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بالمحافظة.





وقال الزملوط، بحسب بيان محافظة الوادى الجديد، إنه ناقش مع الدكتور رضا حجازى، خطة التوسع فى إنشاء فروع للمدرسة المصرية اليابانية، بالتزامن مع تخصيص موقع لإنشاء فرع للمدرسة بمركز الداخلة، بالإضافة إلى إنشاء مدارس المتفوقين؛ لرعاية أبناء المحافظة من الطلاب النابغين وتنمية مهاراتهم. وأضاف البيان أن حجازى والزملوط بحثا أيضا جهود تطوير التعليم الفنى وربط طلابه وتدريبهم على متطلبات سوق العمل، ومجالات العمل الحر فى القطاعات ذات الأولوية ومنها الزراعة والطاقة المتجددة.و يبحثان سبل

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