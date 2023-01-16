قوافل إرشادية وحملات لحماية زراعات القمح ضد الفئران بقرى كفر الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عددا من الندوات عن العمليات الزراعية فى محصول القمح، وحملات لمقاومة القوارض، بتوجيهات من المحافظ جمال نور الدين وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.





وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن المحافظة نظمت ندوة إرشادية للمزارعين، والمرور على الزراعات ومتابعة حمله القوارض، بحضور السيد عبد الله، مدير الإدارة الزراعية ببلطيم ومفتش المكافحة والإرشاد ورئيس قسم القوارض.

وأضاف الدكتور غربية، أن المديرية نظمت حملات لحماية زراعات القمح ضد الفئران بجميع مراكز المحافظة، كما تتواصل المديرية مع مجلس المحاصيل السكرية لعمل ندوات إرشادية خاصة بمحصول بنجر السكر والتنسيق والمرور الميدانى وتوعية المزارعين بمقاومة مرض التبقع السركسبورى.

وتابع: كما تعمل مديرية الزراعة ممثلة فى إدارة المكافحة بالتعاون مع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، على مقاومة والكشف عن دودة الحشد الخريفى بفحص الزراعات ضد الدودة، وتوفير المبيدات اللازمة، حال وجود آفة الحشد الخريفى.

وأكد وكيل الوزارة، أنه المديرية صرفت الأسمدة والتقاوى للمزارعين، موجها المزارعين بعدم التعدى على الأراضى الزراعية، حتى لا يحرموا من صرف الأسمدة والتقاوى.

من جهة أخرى، شهدت مدينة دسوق بالمحافظة، عددا من حملات النظافة والتجميل، وزراعة الأشجار، وزراعة الأحواض بميادين وشوارع دسوق، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واستكمال الأعمال التمهيدية بشارع الدلتا القديمة وتشغيل طبقة السن ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022 / 2023، بتوجيهات المحافظ، جمال نور الدين.