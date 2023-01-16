معرض أهلا رمضان بالغردقة يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - المعرض تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، وإشراف وزارة ومديرية التموين، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتسهيل على المواطنين وتوفير حياة كريمة.

وقال أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بتموين البحر الاحمر أن المعرض يشهد توافد المئات من المواطنين يوميا، وذلك بسبب موقعه المثالى بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة، موضحا أنه يفتح أبوابه فى التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل.

واضاف «الدقاق» ، إن موقع المعرض وتواجده بالقرب من موقف سرفيس الدهار حيث سهولة الموصلات، ساعد فى تردد آلاف المواطنين عليه.

وأعرب المواطنون بالغردقة، عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية الأساسية التى يحتاجها المواطنين.

وأشار محمد شاكر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، إلى أن معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة يضم أكثر من من 15 عارضا للسلع، ويضم جميع السلع الأساسية، بكميات كبيرة.