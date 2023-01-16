جودة عالية وأجور للمعلمين.. وزير التعليم يناقش تفعيل مجموعات الدعم بالمدارس

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، ومديرى المديريات التعليمية بمحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية والدقهلية؛ لمناقشة آليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة فى جميع المحافظات تزامنا مع بداية الفصل الدراسى الثانى.





ووجه الوزير، مديرى المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكى تكون "مجموعات الدعم" بالمدارس عامل جذب للطلاب.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، إنه سيتم تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات فى عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب، واختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

وأضاف الدكتور رضا حجازى، أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولا بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل فى الضرائب على أن يتم تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديرى المديريات والإدارات التعليمية، تجنبا لحدوث أى مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

وأكد أن مجموعات الدعم ستتم وفقا لجودة تعليمية عالية، كأحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، وسعيد صديق، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور عربى أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومحمد فؤاد الرشيدى، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من قيادات الوزارة.