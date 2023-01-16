كان حلم حياتى أتعلم.. «زبيدة» تخوض امتحان محو الأمية فى عمر الـ87 (صور)

جدة - نرمين السيد - زبيدة عبد العال على الصعيدى، من قرية دكما مركز شبين الكوم فى محافظة المنوفية، كانت تحلم بالحصول على شهادة "محو الأمية"، واستكمال تعليمها، وأن تعلم أى شخص لديه رغبة فى التعلم، كما أصرت على تعليم أبنائها الثمانية وشقيقاتها عقب وفاة والدها.

"معلمة الفصل" وتدعى عبير، عرضت على السيدة زبيدة، الذهاب لمنزلها وتعليمها نظرا لكبر سنها وخوفا عليها من مشقة الطريق للفصل، إلا أن السيدة أصرت على الذهاب والحضور فى الفصل، مؤكدة أنها كانت تحلم بذلك طوال حياتها.

السيدة زبيدة أم لثمانية أبناء أربعة أولاد، وأربع بنات، توفى لها ابن وابنة، كما أنها جدة لثلاثة عشر حفيدا وحفيدة، لم تتعلم فى صغرها، وعقب وفاة والدها أصرت على أن يلتحق أخواتها البنات بالتعليم ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلا، وساعدتهن بكل ما تملك من أجل تحقيق ذلك.

وقالت زبيدة عبد العال، إنها تزوجت فى سن الثامنة عشر وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم حتى المراحل النهائية، وكانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصا منها على متابعتهم وخوفا من تركهم للمدرسة، وبسبب رغبتها فى أن تتعلم، كانت فى بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون.