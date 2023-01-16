وزير السياحة والآثار: 26 كشفا أثريا جديدا خلال عام 2022

جدة - نرمين السيد - وأشاد عيسى - خلال كلمته فى الاحتفال بعيد الآثريين مساء اليوم الإثنين بدار الأوبرا المصرية - بجهود الأثريين المصريين فى الاكتشافات التى تمت مؤخرا وعمليات الترميم الأثرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء دراسات على عينات عشوائية من السياح أظهرت أن 50% من السياح الأجانب الذين يزورون مصر يرغبون فى زيارة آثارها، موضحا أن الدراسة أثبتت أن هناك شغفا كبيرا لدى السياح الأجانب بالحضارة المصرية القديمة.

وقال "عيسى" إن المجلس الأعلى للآثار أنفق نحو 3.2 مليار جنيه خلال العام المالى 2021- 2022 على الاكتشافات الأثرية وعمليات التنقيب وعمليات ترميم الآثار، مضيفا أن المجلس يدير أكثر من 2000 موقع أثرى ما بين متحف ومعبد ومنطقة أثرية.

وأضاف أن الوزارة ستسعى إلى زيادة موازنة المجلس الأعلى للأثار خلال العام المالى 2023- 2024 وذلك بتمويل ذاتى من الوزارة وذلك للإنفاق على كافة المناحى الأثرية بما يساهم فى دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وكشف وزير السياحة والآثار عن أنه خلال عام 2022 تم اكتشاف نحو 26 كشفا أثريا جديدا، بالإضافة إلى الاحتفال بمرور 200 سنة على اكتشاف حجر رشيد وعلوم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.

وأكد "عيسى" أن جهود وزارة السياحة والآثار والحكومة كلها لا تتوقف على الاهتمام بالآثار فى الداخل فقط، بل أيضا بالآثار المصرية الموجودة بالعديد من دول العالم من خلال كافة الخطوات لإعادتها إلى مصر من جديد.

وكشف عن أنه تم ضبط 3400 قطعة أثرية بالمنافذ والمطارات المصرية قبل تهريبها للخارج.

ومن جهته، قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم الإعلان عن كشف أثرى جديد فى دهشور قريبا.

وأشاد وزيرى - فى كلمته خلال الاحتفال - بجهود الآثريين المصريين، مؤكدا أن وزارة السياحة والآثار بها 28 ألف أثرى من ضمن أفضل الأثريين فى العالم.

وأشار إلى وجود أكثر من بعثة أثرية مصرية تعمل فى كافة المواقع، مؤكدا أن جميع الاكتشافات الأثرية الهامة تمت بأيادى الأثريين المصريين ولدينا أكثر من 50 بعثة أثرية مصرية.

وأشار إلى البردية التى تم اكتشافها فى أخر كشف أثرى بطول 16 مترا وتتحدث عن حياة الموتى وهى أول بردية يتم الكشف عنها بأيادى مصرية من الأثريين أبناء المجلس الأعلى للآثار.

وتم خلال الاحتفال تكريم عدد من رموز الأثريين والمشاركين فى مشروعات الترميم والتنقيب الأثرى.

وتعود قصة الاحتفال بيوم الآثريين بذكرى تعيين مصطفى عامر كأول مصرى رئيسا لمصلحة الآثار فى 14 يناير 1953 بعد أن ظل هذا المنصب حكرا على الأجانب منذ أسرة محمد على حتى ثورة يوليو 1952.

ومن ذلك التاريخ حمل ‏الآثاريون المصريون لواء العمل الأثرى وحافظوا على تاريخ مصر وآثار بلادهم وخطوا خطوات ثابتة فى التفانى فى العمل مما نتج عنه العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة والافتتاحات للعديد من المتاحف وتطوير المواقع الأثرية.

ويأتى الاحتفال بيوم الآثريين يأتى بهدف إحياء ذكرى أهم وأبرز الآثاريين المصريين، تكريما لهم وتقديرا لجهودهم البارزة فى خدمة العمل الأثرى.

يذكر أن مصلحة الآثار المصرية تم إنشاؤها فى عهد محمد على باشا حين أصدر أمرا عام 1858 بتعيين ميريت باشا أول مأمور لأشغال العاديات "مصلحة الآثار" والذى رفض تعيين المصريين فى الآثار وأصبحت حكرا على الأجانب.