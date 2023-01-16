محافظ دمياط تبحث آلية استكمال مشروع صرف صحى شط جريبة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ومديرية الرى، اطلعت خلاله على الموقف الخاص بمشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بشط الجريبة، كما بحثت مع ممثل الشركة المُنفذة كافة المعوقات التى أدت إلى إبطاء عملية التنفيذ.
وبحثت المحافظ - خلال الاجتماع - سُبل توفير قطعة أرض لإنشاء المحطة الفرعية لتغطية المنطقة بالكامل بتلك الخدمة، بجانب مناقشة محاور وضع حلول مؤقتة لتفادى حدوث تراكم مياه الصرف الصحى بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات.
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