ملتقى للتوظيف ببنى سويف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - ويأتى الملتقى بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب برئاسة منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية، ونانيس الناقورى مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، وحضور ناصر رمضان وكيل المديرية للشباب وإدارة تمكين بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والإدارة المركزية لتمكين الشباب. وشهد الملتقى توظيف عدد كبير من الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط المطلوبة لشغل الوظائف، مع إتاحة الفرصة لذوى القدرات والهمم الخاصة.

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