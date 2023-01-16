«الأوقاف» تكلف جميع المديريات بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان

جدة - نرمين السيد - كلّفت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، رئيس القطاع الدينى وجميع المديريات الإقليمية بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك فى موعد أقصاه 15 من شهر رجب المقبل "6 فبراير2023".





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