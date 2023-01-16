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«الأوقاف» تكلف جميع المديريات بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان

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أ ش أ 2023-01-16 20:29 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كلّفت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، رئيس القطاع الدينى وجميع المديريات الإقليمية بالانتهاء من وضع الخطة الدعوية لشهر رمضان المبارك فى موعد أقصاه 15 من شهر رجب المقبل "6 فبراير2023".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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