تضامن أسوان: تنفيذ 5631 مشروعا للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان محمد يوسف، إنه يجرى تنفيذ 5631 مشروعا تنمويا للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لهم بالتعاون مع جمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظة فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تمثلت فى قروض حسنة وتسليم أكشاك ومواشى للشباب.





من جانبه، أوضح ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة جاءت ضمن استراتيجية الأورمان الهادفة إلى الارتقاء بمستوى معيشة الأهالى ودعم الأسر الأكثر احتياجا فى أسوان، دعما لهم ومراعاة للبعد الاجتماعى ولإيجاد مصدر دخل ثابت لهذه الأسر وتمكينها من الاعتماد على أنفسهم ليصبحوا أعضاء فاعلين فى المجتمع. وأضاف أنه تم توزيع تلك المشروعات على الشباب غير القادر ومعدومى الدخل من مراكز وأبناء المحافظة المختلفة (أسوان - ادفو - دراو- كوم امبو - نصر النوبة). يذكر أن جمعية الأورمان - بجانب إقامة تلك المشروعات بالمحافظة - تقوم بإجراء قوافل طبية لعلاج حالات العيون وإجراء عمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية، فضلا عن زواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.

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