تولى في فترة تاريخية صعبة.. وفاة منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 07:28 مساءً - توفى منذ قليل اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج داخل إحدى المستشفيات بالدقي منذ أول يناير الجاري.

وتولي وزير الداخلية الأسبق مهام الوزارة في حكومة عصام شرف في ظروف تاريخية صعبة، خلفاً للوزير الأسبق محمود وجدي.

صمد العيسوي أمام التحديات التي شهدتها مصر بعد أحداث 25 يناير 2011،وما تلاها من وقائع اقتحام السجون وتهريب المساجين، وحرق أقسام الشرطة، وانتشار جرائم السطو والبلطجة.

كما يُعد الفقيد ثاني وزيراً للداخلية المصرية بعد حبيب العادلي، حيث عُين في الفترة من 6 مارس 2011 حتي أول ديسمبر 2011.

ولد اللواء منصور عيسوى يوم 18 سبتمبر 1937 في مدينة إسنا بمحافظة قنا سابقا - الأقصر حاليا، وحصل على تعليمه الابتدائي في مدينة إسنا، والتحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، بدأ حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة.

وبدأ عيسوي حياته الشرطية في مديرية أمن القاهرة، وتدرج في المناصب، وعين مدير شئون الخدمة في القاهرة، ثم مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996 حتى 1997إلى أن تم اختياره وزيرا للداخلية بعد أحداث 25 يناير.