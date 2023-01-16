محافظ الشرقية: رصف شوارع بمشتول السوق بتكلفة 7 ملايين و300 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بمجهودات الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة مشتول السوق خلال العام الماضى فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتكثيف حملات النظافة والتجميل والتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية والإنارة منها تنفيذ أعمال رصف شوارع المدينة بمساحات 32 ألف متر مربع بتكلفة 7 ملايين و300 ألف جنيه.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الإثنين - أنه لإعادة الانضباط بشوارع المدينة قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بتحرير 85 محضرا للإشغالات ضد أصحاب المحال التجارية والباعة الجائلين لعدم التزامهم بالأماكن المخصصة لهم وافتراش بضائعهم بحرم الطريق وتم إزالة ورفع 1735 حالة إشغال وذلك خلال 40 حملة لإزالة الإشغالات وتم غلق 10 مقاهى وإزالة 114 ‘علانا مخالفا وغلق 36 محلا تجاريا مخالفا و14 مركزا للدروس الخصوصية وتطبيق القانون على المخالفين.

وللحفاظ على الرقعة الزراعية داخل المركز خلال الموجة الـ19 والـ20 خلال عام 2022 فتم تنفيذ 138 قرار إزالة على مساحة 391 فدانا.

وأشار المحافظ إلى أن شارع عمر بن الخطاب يشهد تنفيذ أعمال تجميل وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة 240 ألف جنيه وكذلك تشطيب مجمع خدمات نبتيت على مساحة 175 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 700 ألف جنيه.

وفى سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات إدارة نظم معلومات البنية التحتية خلال عام 2022، وما قام به العاملون من إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحى لأراضى أملاك الدولة واستخراج 10 آلاف و838 شهادة استبيان وإعطاء الموافقات الفنية لطلبات الحفر المقدمة من الهيئات والشركات والمواطنين.