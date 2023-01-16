جدة - نرمين السيد - توفى، مساء اليوم الإثنين، اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، بعد صراع مع المرض.



جدة - نرمين السيد - توفى، مساء اليوم الإثنين، اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية الأسبق، بعد صراع مع المرض. وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء بعد غد الأربعاء بمسجد الشرطة فى التجمع الخامس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.