محافظ السويس يوجه برفع درجة الاستعداد عقب تعرض المحافظة لأمطار خفيفة

جدة - نرمين السيد - وجه عبدالمجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد وتجهيز وحدات كسح المياه، والتعامل مع أى تجمعات للمياه وسحبها أولا بأول منعا لتراكمها، مع مراجعة شاشين صرف مياه الأمطار التى جرى تنفيذها بالشوارع الرئيسية فى الأحياء وضواحى المدينة.





جاء ذلك عقب تعرض المحافظة اليوم الاثنين لأمطار خفيفة دون تأثير مباشر على حركة السير داخل المدينة، وانتظمت الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر ولم تؤثر الأمطار على دخول وخروج السفن إلى أرصفة الموانئ.

وقال مصدر ملاحى إن سرعة الرياح وسقوط الأمطار لم يؤثرا على انتظام حركة الملاحة، حيث لم تتسبب الأمطار فى حجب الرؤية الأفقية والتى يصل مداها إلى 4000 متر بخليج السويس.

وسقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالضواحى السكنية القريبة من المسطح المائى لخليج السويس والمجرى الملاحى للقناة، وداخل المدينة، بينما لم تشهد المدن الجديدة الواقعة على أطراف المحافظة سقوط أمطار.

وتقل فرص سقوط الأمطار فى السويس بشكل عام مقارنة بجيرانها فى شبه جزيرة سيناء وخط القناة والبحر الأحمر رغم امتداد المدينة على طول ساحل خليج السويس لمسافة نحو 120 كيلو مترا.