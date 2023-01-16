الدكتور مصطفى رفعت أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الدكتور مصطفى رفعت حصل على درجتى الماجستير والدكتوراه من جامعة ليفربول - المملكة المتحدة، كما عمل محاضرا وباحثا بجامعة ليفربول فى العديد من المشروعات فى وحدة بحوث تكنولوجيا البناء بجامعة ليفربول، واستشاريا معتمدا من قبل معهد الصوتيات البريطانى، حيث عمل مدرسا للدرجات العلمية للاعتماد الدولى فى هذا المجال فى مراكز دولية فى جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا.

شغل الدكتور مصطفى رفعت، عددا من المناصب، منها باحث فى المشروعات الممولة من مجلس بحوث العلوم الهندسية والفيزيائية بإنجلترا (EPSRC)، إلى جانب تدريس العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بتكنولوجيا البناء والتركيبات والتفاصيل المعمارية المتطورة فى العديد من الجامعات الأوروبية والمصرية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

شغل الدكتور مصطفى رفعت، منصب المشرف العام على الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان والتنمية العمرانية، كما أسس برنامج العمارة "العمران البيئى" فى هندسة عين شمس، حيث شغل منصب مدير البرنامج لمدة ثلاث سنوات، وكذلك نائب مدير برامج الساعات المعتمدة.

كما عمل مديرا لبرامج الساعات المعتمدة، وفى ذلك الوقت أسس مسارات الشهادات المزدوجة مع إحدى الجامعات البريطانية بالمملكة المتحدة التى أتاحت لطلاب كلية الهندسة بجامعة عين شمس الحصول على شهادة بكالوريوس من بريطانيا من خلال الدراسة بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والتى اعتبرت الأولى من نوعها لكلية حكومية.

شغل أيضا منصب مدير مكتب التعاون الدولى فى كلية الهندسة، ومديرا لوحدة الاستشارات الهندسية والمعمارية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إلى جانب منصب مدير وحدة التنمية المستدامة فى بحوث البيئة المبنية SDBE بكلية الهندسة - جامعة عين شمس، وعمل مديرا لإدارة التعاون الدولى بجامعة عين شمس، ووكيلا لكلية الهندسة جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، ومستشارا لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعاون الدولى.

ساهم الدكتور مصطفى رفعت فى تطوير الاستراتيجيات التعليمية، خاصة الربط بين شركاء الصناعة والمجال الأكاديمى من خلال تطوير المناهج واستراتيجيات التعليم والتعلم ودمجها بالمناخ العملى والتطبيقى خارج أسوار الكلية ومنظومة التدريب الميدانى، وربطها بسوق العمل والاتساق التام وسد الفجوة بين جدارات الخريج والاحتياجات الفعلية لسوق العمل محليا ودوليا.

اهتم أيضا بتهيئة المناخ التعليمى بالكلية من خلال تطوير الأنشطة الطلابية المختلفة وتطوير نظم الارشاد الأكاديمى ونظم الدعم المعنوى للطلاب وتم خلال توليه اعتماد ما يزيد على 18 برنامجا اكاديميا من أصل 22 برنامجا داخل كلية الهندسة – جامعة عين شمس.

يأتى ذلك بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولى لبرنامجى العمارة والاتصالات من مؤسسات الاعتماد الدولى فى أمريكا وبريطانيا والتقدم بعدد 10 برامج أخرى للاعتماد الدولى، كما شغل منصب محكم للمشروعات البحثية الممولة بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية فى المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، واستشارى هندسى فى مجالات التصميم وتكنولوجيا البناء الذكى وبالأخص الصوتيات المعمارية.قرار جمهورى بتعيين الدكتور مصطفى رفعت أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات