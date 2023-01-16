جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن الخطة تتضمن التهجد والاعتكاف والدروس والندوات والمقارئ القرآنية مع الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير اللازمة وتجديد فرش ألف مسجد قبل حلول الشهر الكريم، والعناية بمصليات السيدات وعمليات النظافة المستمرة وبما يليق بحرمة المسجد وعظمة الشهر الفضيل. واختتم: "اللهم بلغنى رمضان بكل خير واجعله عام يمن وبركة على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من وزير الأوقاف بشأن الخطة الدعوية فى رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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