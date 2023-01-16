العفو الرئاسي: جار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن 31 محبوسا احتياطيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 06:30 مساءً - أكدت لجنة العفو الرئاسى أنه في إطار جهود اللجنة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة المعنية بالدولة، جاري انهاء الاجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد 31 من العناصر المحبوسة احتياطياً.

وأكدت اللجنة استمرار عملها في تجميع كافة الطلبات التي تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، مشيرة الى أن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة في هذا الملف،

وأنها تتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.