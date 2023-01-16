السيسي يكلف بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 06:29 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثماري فاعل للمنطقة في المشروعات التابعة لها، فضلًا عن استغلال إمكانات المنطقة خاصةً موقعها الجغرافي المتميز في قناة السويس.

حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصًا واعدة لتصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخًا لمكانة مصر في الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة في المنطقة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وتم في هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصةً موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لاسيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

كما اطلع الرئيس على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، فضلًا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، خاصةً إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات في الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات.