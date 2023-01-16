”الأرصاد” تكشف خريطة التنبؤات الجوية خلال الأيام المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 06:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 21 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسًا خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

خريطة التنبؤات الجوية

وأشارت خريطة التنبؤات الجوية، إلى أنه من المتوقع انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، حيث متوقع أن يكون متوسط درجات الحرارة القاهرة والوجه البحرى العظمى 18 درجة الصغرى 10 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة، وشمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 06 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

نصائح يجب الالتزام بها عند الخروج من المنزل

ارتداء الملابس الدافئة

يجب ارتداء الملابس الدافئة في هذا الطقس البارد والتي تساعد في عزل الجسم عن درجات الحرارة المنخفضة.

اختيار الأقمشة المناسبة

يجب تجنب ارتداء الملابس القطنية التي يمكن أن تبتل عند سقوط الأمطار، وأفضل ما يمكنك الاعتماد عليه في هذا الطقس البارد، هي الملابس الصوفية والبوليستر، التي تساعد في الاحتفاظ بالحرارة.

ارتداء الملابس الفضفاضة

الدورة الدموية لها تأثير كبير على شعور أي شخص بالدفء في هذا الطقس البارد، ولأن الملابس الضيقة تساعد في ضيق الأوعية الدموية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة وصول الدم الدافئ إلى جميع أجهزة الدم، ولهذا يشعر الشخص بالبرد الشديد، فضلا عن أن الملابس الفضفاضة تساعد في سهولة الحركة وإنجاز المهام بسرعة أكبر.