الشرقية: طرح 800 كرتونة مواد غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، أنه تم عرض 800 كرتونة مواد غذائية بنصف الثمن محملة على سيارة بميدان عرابى بمدينة الزقازيق، مراعاة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدودى الدخل.





وقدم الأهالى الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذى لدعمهم المواطنين بتقديم سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة عن السوق تخفيفاً عليهم لمواجهة غلاء المعيشة. كما أكد محافظ الشرقية خلال لقائه مع ممثل الشركة الوطنية للزراعية المحمية بالعاشر من رمضان، وائل عبد الحميد، ضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للزراعات المحمية لعرض وبيع منتجاتهم الزراعية للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، كما تم الاتفاق على تواجد سيارات الشركة الوطنية للزراعات المحمية محّملة بكافة المنتجات الزراعية التى تنتجها الشركة وبجوار معارض "أهلا رمضان".

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