ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة بمراكز ومدن محافظة الدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.





وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى تنفذ بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وتابع أن تنفيذ الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 62 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

ولفت الدكتور أيمن مختار، إلى أنه قرر إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات المنفذة من خلال قطاع التموين شملت مراكز ومدن تمى الأمديد ودكرنس وشربين وأجا.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن 13 محضر نقص وزن، و6 محاضر غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر تصرف فى دقيق (بكمية 3 شكاير)، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1 محضر توقف عن الإنتاج و17 محضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية و5 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية (تاجر تموينى)، و1 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية و1 محضر سلع مجهولة المصدر.

وواصل أن الحملات تحفظت على 66 طن أرز شعير، و500 لتر عسل أسود، و30 جركن أطعمة متنوعة، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.