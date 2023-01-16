محافظ البحر الأحمر: رقابة مستمرة على الأسعار.. وتوفير جميع السلع الأساسية

جدة - نرمين السيد - حذر محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، جميع التجار من رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، موجهًا الأجهزة التنفيذية بشن حملات رقابية يومية، صباحية ومسائية، على الأسواق والمخابز ومحلات السوبر ماركت بمختلف أنواعها، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، عددا من المخابز بمدينة الغردقة لمتابعة سير العمل بها، وجودة ووزن الرغيف المنتج ومدى مطابقته للمواصفات، كما تفقد معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية بشارع المصالح؛ لمتابعة توافر السلع الغذائية والالتزام بالأسعار المخفضة للمواد الغذائية واللحوم.

وذكر بيان صادر اليوم عن محافظة البحر الأحمر أنه، خلال تفقده للمخابز، استمع المحافظ إلى شكوى أحد المواطنين من جودة الخبز، وأصدر تعليماته لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتشديد الرقابة التموينية على كافة المخابز، ومتابعة التزام أصحابها بمواعيد التشغيل المقررة من قبل وزارة التموين، مشيرًا إلى أن المحافظة تضع نصب أعينها توفير الخبز بجودة عالية للمواطنين، كما حرص المحافظ على التأكد بنفسه من وزن رغيف العيش ومدى جودته.

وأضاف البيان أن المحافظ خلال تفقده لمعرض "أهلا رمضان"، شدد على الرقابة المستمرة للأسعار وتاريخ صلاحية المنتجات الغذائية، والتأكد من توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالمرور اليومى لمتابعة الالتزام بالأسعار وعدم المغالاة، مؤكدا على وضع لافتات الأسعار على جميع السلع المعروضة، موجها كافة الجهات المعنية بكل المدن بتنظيم زيارات ميدانية لمتابعة الأسعار وجودة السلع المعروضة.

يذكر أن معرض "أهلاً رمضان" الذى تم افتتاحه مؤخرًا يقام تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان المقبل، ويضم العديد من المحلات لبيع السلع الغذائية والأساسية كالأرز والسكر والمكرونة والدقيق والمجمدات واللحوم البلدية بأسعار مخفضة عن الأسواق، حيث تصل نسبة التخفيضات إلى 30%.

رافق المحافظ خلال الجولة تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأشرف البيه رئيس مدينة الغردقة، والمهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.