ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملات على أسواق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات رقابية على الأسواق، خاصة محلات الجملة ومتاجر البقالة (السوبر ماركت والمينى ماركت)؛ للتفتيش على الإعلان عن الأسعار وفواتير الشراء لتطبيق القرار الوزارى 330 لسنة 2017، التى أسفرت عن ضبط أغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.





وأسفرت الحملات، عن ضبط ثلاجة حفظ مواد غذائية (جبن أبيض - جبن رومى)، بمنطقة الجمرك لحيازتها صفائح جبن أبيض طرى، تظهر عليها علامات الصدأ ومظاهر الفساد. كما تحفظت الحملات على 30 صفيحة تزن الواحدة 15 كيلو جراما بإجمالى وزن 450 كيلو جراما إلى جانب ضبط مكرونة مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة بأحد محلات الجملة بالعامرية. يأتى ذلك إلى جانب التحفظ على 50 جوالا بإجمالى نصف طن مكرونة مجهولة المصدر، و60 زجاجة لبن منتهى الصلاحية، و15 عبوة بطاطس مقلية منتهية الصلاحية بأحد محلات السوبر ماركت. اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات وأخطرت النيابة العامة للعرض والتحقيق.

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