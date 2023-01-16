لمناقشة دعم الأمن العربي.. وزير الداخلية يستقبل محمد بن على كومان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:30 مساءً - استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتور محمد بن على كومان، أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الذى يزور القاهرة حالياً، في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، المقرر عقده بالعاصمة التونسية، مطلع شهر مارس المُقبل.

وخلال اللقاء، تم تبادل الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المقرر طرحها على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المُقبل للمجلس، بالإضافة لاستعراض سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى العربى المُشترك فى مختلف المجالات الأمنية وبخاصة فى ظل التحديات المتصاعدة التى تفرضها المرحلة الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية.

ومن جانبه أشاد محمود توفيق، بالدورالتنسيقي الفاعل الذى تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فى تدعيم التعاون الأمنى العربى متعدد الأطراف، ونشر الخبرات الشرطية العربية بين الدول الأعضاء بالمجلس، بهدف الارتقاء بالأداء الأمنى، مؤكدا أن تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع أجهزة الشرطة والأمن بالدول العربية الشقيقة، يُعتبر ركيزة أساسية فى استراتيجية وزارة الداخلية، وذلك من مُنطلق إدراكها لحجم وخطورة التحديات الأمنية بالمنطقة، وفى إطار ما توليه مصر، وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع محيطها العربى.