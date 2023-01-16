”القوى العاملة” : توفير فرص عمل لذوى الهمم بالإسماعيلية .. وتوجيهات للمديريات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية ، بشان توفير فرصتى عمل لشابين من ذوى الهمم والقدرات من ابناء المحافظة بمنشآت القطاع الخاص ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بشان الاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة بالمنشآت وكذلك توفير فرص تدريبية مناسبة للقادرين على العمل لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل ودمجهم داخل المجتمع .

واوضح حسام طلبة مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية فى تقريره للوزارة ، انه استقبل 2 من ذوى الهمم أمام مقر ديوان المديرية نظراً لحالتهم الجسدية ، وتم توفير فرص عمل مناسبة لهم بالتواصل مع إحدى شركات القطاع الخاص .

وكان مدير المديرية قد إجتمع مع مديرى إدارات التشغيل ورعاية القوى العاملة ، ومكتب عمل الاحياء ، ومكاتب العمل والتشغيل بالمكاتب الخارجية ، وذلك لتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بشان تكليفهم بعمل حصر للمنشآت التى يعمل بها 20عامل فأكثر والتى ينطبق عليها القانون 10لسنة 2018 لذوى القدرات الخاصة وكذلك حصر المنشآت التى استوفت النسب المقررة قانوناً والتى لم تستوفى النسبة وذلك خلال الأسبوع الجارى .