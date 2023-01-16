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”القوى العاملة” : ختام البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالبحيرة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى ،و الاختبار النهائى لـ 13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب ، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022- 2023 التى اعتمدتها الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، انه تم عقد الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى ، وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم .

وأضاف مدير المديرية ، انه على الراغبين فى التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية ، من خلال مركز التدريب المهنى او إدارة بحوث العمالة بالمديرية ،ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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