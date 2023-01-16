”القوى العاملة” : ختام البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالبحيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة ، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى ،و الاختبار النهائى لـ 13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب ، وذلك تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022- 2023 التى اعتمدتها الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، فى تقريره للوزارة ، انه تم عقد الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى ، وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم .

وأضاف مدير المديرية ، انه على الراغبين فى التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية ، من خلال مركز التدريب المهنى او إدارة بحوث العمالة بالمديرية ،ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها