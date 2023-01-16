”القوى العاملة” : بروتوكول تعاون مع شركة للإستثمار الزراعى فى مجال التدريب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن عقد بروتوكول تعاون مع شركة الأقصر للاستثمار الزراعي في مجال التدريب المهني ، بمزارع الشركه على زراعة كافة المحاصيل الزراعية التي تقوم الشركه بزراعتها، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وإعادة تاهيلهم لدخول سوق العمل وفقاً لمتطلباته سواء فى الداخل أو الخارج والتعاون مع الجهات المعنية فى المجتمع لتحقيق ذلك الهدف .

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره للوزارة ، انه في إطارالتوصيات التي أقرها مؤتمر المناخ بالحفاظ علي البيئة ،وحرص المديرية على توفير فرص العمل اللائقة في القطاع الزراعي للشباب للقضاء علي البطالة بين أبناء المحافظه والتدريب على الأساليب العلميه الحديثة في زراعة كافة المحاصيل الزراعية والنخيل والموالح ، وكذلك التدريب علي الميكنة الزراعية والاساليب الميكانيكية للري الحديث للحفاظ علي الثروة المائية ، وقع مدير المديرية والطاهر عدلي مدير عام الشركة برتوكول تعاون لتدريب الشباب بمزارع الشركة على كافة المحاصيل الزراعية التي تقوم الشركة بزراعتها وتقليم النخيل وزراعته بنظام ساعات التدريب المعتمدة .

وأضاف مدير المديرية انه بموجب البروتوكول تقوم الشركة بتوفير كافة وسائل واحتياجات التدريب للمتدربين مجانا ، والإشراف الفني والتقني ، وتقييم المتدربين وتشغيل من تحتاجهم سواء بصفه دائمة أو عماله غير منتظمة في المواسم الزراعية المختلفة تحت اشراف المديرية وطبقا للإجراءات التي أقرها قانون العمل ، كما تقوم المديرية بالإشراف الإداري علي العملية التدريبية وحضور التقييم وتوقيع عقود العمل بين الشركة والمتميزين منهم ، وإعطاء المتدربين شهاده معتمدة بعد إتمام العمليه التدريبية ، وحضر توقيع البرتوكول محمد عبدالحكيم ، ومصطفي صلاح من الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بديوان عام وزارة القوى العاملة.