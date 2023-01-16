”القوى العاملة” : توفير فرص عمل لذوى الهمم بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 05:29 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الاقصر ، بشأن توفير فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم تقدمت بطلب للحصول عليها للمديرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم ولحالة الاعاقة الخاصة بهم ودمجهم فى المجتمع والمشاركة فى تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره للوزارة ، أنه التقى بالسيدة زينب على نور الدين من ذوى الهمم ، أمام مقر ديوان المديرية وتم الاستماع إلى مطالبها فى الحصول على فرصة عمل مناسبة لحالة إعاقتها ، وتم الاستجابة إلى طلبها وتم توفير فرصة عمل مناسبة لها ، وقدمت السيدة شكرها للقوى العاملة على اهتمامها بذوى الهمم واعادة إدماجهم فى سوق العمل .

واضاف مدير المديرية ان المديرية حريصة ومهتمة بذوى الهمم واعادة إدماجهم فى سوق العمل من خلال توجيههم وإرشادهم للفرص المتاحة داخل المحافظة ، وايضاً فتح ورش تدريبية لتلك الفئة على المهن المطلوبة فى سوق العمل بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالفئات الأكثر إحتياجاً وإدماجهم فى سوق العمل .