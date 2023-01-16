الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس شركة إينى الإيطالية استعرض خطط الشركة الحالية والمستقبلية لاستكشاف وإنتاج الغاز فى مصر، وذلك فى ضوء ما تمثله من مركز إقليمى لتداول وإنتاج الطاقة، والغاز المسال، وهى المكانة التى تزداد أهمية فى إطار التطورات العالمية الحالية المتعلقة بأزمة الطاقة، وبالنظر الى الفرص الواعدة والإمكانات التى تذخر بها مصر فى هذا المجال.

من جانبه، وجه الرئيس بتوسيع أنشطة وجهود البحث والاستكشاف والإنتاج بالتنسيق ما بين وزارة البترول، وشركة إينى الإيطالية، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية وقطاع الغاز والطاقة، واستمراراً لمسيرة التعاون المثمرة ما بين الدولة وشركة إينى.