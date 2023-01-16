السيسى يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ووليد سامى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى الخاص بالمشروعات الاستثمارية والاستراتيجية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

وتم فى هذا الإطار عرض مستجدات المشروعات الجارية لتطوير الموانئ المختلفة على امتداد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خصوصا موانئ العين السخنة والأدبية وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والطور والعريش، لا سيما ما يتعلق بحواجز الأمواج ومحطات تداول الحاويات والأرصفة والمناطق اللوجستية والمحطات متعددة الأغراض بها، وذلك بالشراكة مع الخبرة العالمية والقطاع الخاص.

كما اطلع الرئيس، على الخطة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع المؤسسات الدولية والبنوك الاستثمارية لجذب الاستثمارات، فضلا عن تطورات مشروعات تعزيز القدرات للمنطقة الاقتصادية، لا سيما إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة إلى مشروعات تموين السفن بالوقود الأخضر، وكذلك جذب الاستثمارات فى الصناعات التكميلية والمغذية لتلك المشروعات.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه بالعمل على توطين الصناعات التكميلية المتعلقة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، بما فيها الوقود الأخضر، وذلك بالنظر إلى استخداماتها المتعددة فى عدة مجالات أخرى مثل محطات المياه، والتى تدخل كمكون رئيسى فى العديد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس، بتطوير الجهود والأنشطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال تشكيل كيان استثمارى فاعل للمنطقة فى المشروعات التابعة لها، فضلا عن استغلال إمكانات المنطقة خصوصا موقعها الجغرافى المتميز فى قناة السويس، حيث تتوسط أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، مما يوفر فرصا واعدة لتصبح مركزا إقليميا وعالميا لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر لتعظيم العائد منها، وترسيخا لمكانة مصر فى الإطار العام لإنتاج وتداول الطاقة فى المنطقة.

ووجه الرئيس، أيضا بتطوير المناطق الصناعية تحت مظلة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مدن متكاملة الجوانب من حيث الخدمات المتنوعة والمجتمعات السكنية، وذلك فى إطار توسيع رقعة التنمية الشاملة فى منطقة القناة.

واتصالا بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خصوصا ما يتعلق بالطرق والمحاور، ووجه الرئيس بتطوير طريق السويس/ السخنة، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمة والأمان على الطريق من خلال زيادة عدد الحارات المرورية وفصل الشاحنات الثقيلة عن باقى المركبات وتطوير مزلقانات السكك الحديدية على طول الطريق، بالإضافة إلى المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية فى تلك المنطقة عن طريق تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ، والتكامل مع مدينة السويس الجديدة، وكذلك تسهيل الدخول والخروج بين تلك المناطق.