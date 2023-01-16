ختام البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالبحيرة 

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بشأن ختام الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بحوش عيسى، والاختبار النهائى لـ13 من المتدربين بعد انتهاء مدة التدريب، تنفيذاً لخطة التدريب المهنى 2022- 2023 التى اعتمدتها الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.





وأوضح عثمان عبد الرسول، مدير المديرية، فى تقريره للوزارة، أنه تم عقد الاختبار النهائى للمتدربين على مهنة التفصيل والحياكة عن الدورة التدريبية التى تم عقدها بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بحوش عيسى، لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظة لتحسين مستويات معيشتهم. وأضاف مدير المديرية أنه على الراغبين فى التقدم للحصول على الدورات التدريبية المجانية التى تقدمها المديرية، من خلال مركز التدريب المهنى أو إدارة بحوث العمالة بالمديرية، ويحصل المتدربون على شهادة معتمدة بعد انتهاء التدريب تمكن الخريجين من العمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

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