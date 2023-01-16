بعد تطوير حياة كريمة لمنزلها.. صابرين: أنا عايشة فى قصر.. وبشكر الرئيس

جدة - نرمين السيد - وقالت السيدة صابرين: "مكنش ينفع حد يعيش فى البيت، أنا مكنتش عايشة، أقسم بالله ما كنت متخيله إن حياة كريمة هاتجيلى، البيت كان شكله صعب، السقف كان من الجريد".

وتابعت: "أيام السيل كنا بنام على الأرض، وكنت بقول إزاى أتواصل مع حياة كريمة، لغاية لما شوفت عربية حياة كريمة، وكلمتهم، كل حاجة جيت جديدة، أنا دلوقتى عايشة فى قصر ومن كتر الفرحة مش عايزة أطلع برة، وبشكر الرئيس اللى عمل حياة كريمة وهى فعلا حياة كريمة".