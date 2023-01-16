توجيهات بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ووجه نبيل - خلال ترؤسه لاجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب وكلاء الكليات اليوم الإثنين - بسرعة تصحيح أوراق الامتحانات بالتوازى مع عقدها ومتابعة أعمال التصحيح بشكل يومى داخل الكنترولات لسرعة إعلان النتائج للطلاب بموعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات.
وأشار إلى أن الامتحانات مستمرة يوميًا وفقًا للجدول الزمنى الذى حدده المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ضرورة التصدى لحالات الغش بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع حالات الغش.
ووجه نائب رئيس جامعة الإسكندرية بالالتزام بقواعد العملية الامتحانية، لتوفير أقصى درجة من الانضباط داخل اللجان، مكلفًا بسرعة التحقيق فى حالات الغش خلال موعد أقصاه 48 ساعة من ضبط الواقعة.
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