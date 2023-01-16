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”القوى العاملة” : دورة تدريبية فى السباكة الصحية بالوادى الجديد

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 04:31 مساءً - تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة السباكة الصحية لعدد 10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل سواء الداخلى او الخارجي وفق أحدث الاساليب العالمية للتدريب .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية ، التقدم إلى إدارة بحوث العمالة او مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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