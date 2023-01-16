”القوى العاملة” : دورة تدريبية فى السباكة الصحية بالوادى الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 04:31 مساءً - تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة السباكة الصحية لعدد 10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " .

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل سواء الداخلى او الخارجي وفق أحدث الاساليب العالمية للتدريب .

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية ، التقدم إلى إدارة بحوث العمالة او مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها .