التحالف الوطنى للعمل الاهلي يعلن تدشين اكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعى كياناته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 04:31 مساءً - استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى ضرورة الاستفادة بقدرات وامكانيات الشباب المصري الواعد فى تحقيق مستهدفات التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي الطموحة خلال 2023 ومضاعفة الخدمات والدعم المقدم للشرائح الاولى بالرعاية كوننا مازلنا فى قلب الازمة العالمية وتوابعها واثارها اعلن التحالف اطلاق اكبر منصة وحملة تدريبية لمتطوعي كيانات التحالف المختلفة بهدف ورفع قدرات وامكانيات الشباب المستهدف

واوضح التحالف فى بيان له ان منصة تدريب متطوعي التحالف وما يتبعها من دورات تدريبية مكثفة سوف تعمل على نشر قيم التطوع على اوسع نطاق ممكن لجذب شباب جدد فى مصاف متطوعي التحالف واتاحة الفرص الواعدة لهم لخدمة وطنهم من خلال الارتقاء بالشرائح الاولى بالرعاية وتنفيذ مستهدفات التحالف فى خدمة اكثر من 30 مليون مواطن مصري فى مواجهة اثار الازمة الاقتصادية العالمية الطاحنة التى يعيشها العالم الان.

واكد التحالف فى بيانه ان خطط استثمار قدرات وامكانيات متطوعيه تنطلق من انجازات حقيقية قدمها متطوعي التحالف خلال عام 2022 وتم استعراضها امام السيد الرئيس فى مؤتمر التحالف الوطنى الاول مؤخرا ومنها وصول عدد المتطوعين فى كيانات التحالف الى ٢٥١ الف شاب وفتاة باجمالى 39 مليونا و200 الف ساعة عمل وفرت انفاقا ب56 مليون جنيه وان استهداف رفع قدرات المتطوعين وامكانياتهم التطوعية وترسيخ قيم التطوع لافساح المجال لتطوع اعداد اكبر من الشباب كل ذلك سوف يتم فى اطر علمية مدروسة ووفق رؤي تنموية مستدامة

واشار التحالف الى ان منصة التدريب وما يتبعها من دورات تدريبية مكثفة سوف تعمل على تدريب الشباب المستهدف على الدخول فى مجالات عمل تطوعي غير مسبوقة لتنفيذ مستهدفات التحالف فى محاور عمله المختلفة الطبية منها والتى تخص مجال الامن الغذائي وتلك المعنية بخلق فرص عمل من خلال تمكين اقتصادي تنموي مستدام لعوائل الاسر الاولي بالرعاية.