غلق كلى لشارع السخاوى فى مصر الجديدة لإحلال وتجديد خط الصرف الصحى

وأوضحت أن أعمال المشروع تستلزم الغلق الكلى لشارع السخاوى بداية من ميدان سوق العصر وحتى تقاطعه مع شارع الخليفة المأمون، لافتة إلى تنفيذ الأعمال يكون ليلا ونهارا اعتبارا من الساعة 12،05 صباح يوم الإثنين الموافق 16/1/2023 ولمدة 5 أيام فقط.
ومن ناحيتها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، وتنسق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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