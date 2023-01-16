«القوى العاملة» تنظم دورة تدريبية فى السباكة بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - تابعت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورة التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة السباكة الصحية لـ10 متدربين بقرى شرق بولاق بمدينة الخارجة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك"، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضح أحمد حسين طليب، مدير المديرية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الدورة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل سواء الداخلى أو الخارجى وفق أحدث الأساليب العالمية للتدريب.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على فرص التدريب المجانية التى تقدمها المديرية، التقدم إلى إدارة بحوث العمالة أو مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها.