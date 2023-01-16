زبيدة الصعيدى.. 87 عاما وتحلم بالحصول على «محو الأمية» (صور)

جدة - نرمين السيد - خاضت زبيدة عبد العال على الصعيدى من قرية دكما، مركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، وتبلغ من العمر 87 عامًا، امتحان تجاوز محو الأمية، وذلك فى إطار مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى "لا أمية مع تكافل".

والحاجة زبيدة هى أم لثمانية أبناء "4 أولاد و4 بنات"، توفى لها ابن وابنة، وهى جدة لـ13 حفيدًا وحفيدة، لم تتعلم فى صغرها، فهى ابنة لرجل لا يرى أهمية فى تعليم الإناث، وعقب وفاة والدها أصرت على أن يلتحق أخواتها البنات بالتعليم، ووقفت بجانبهن حتى تحقق ذلك فعلاً.

تزوجت زبيدة فى سن الـ18 وأنجبت أولادها وحرصت على تعليمهم، حيث كانت تبيع بعض البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها، حرصًا منها على متابعتهم وخوفا من تسربهم من التعليم، وكانت تتمنى أن تتعلم، حيث كانت فى بعض الأحيان تحاول تقليد أبنائها وهم يكتبون.

بدأت ميسرة الفصل فى التواصل مع مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" منذ سبتمبر 2022م، وعرضت على زبيدة الالتحاق بالفصول فوافقت على الفور وأصرت على ذلك.

عرضت ميسرة الفصل على زبيدة أن تأتى لمنزلها وتعلمها نظرًا لكبر سنها وخوفا عليها من مشقة الطريق للفصل إلا أنها أصرت على الذهاب للفصل، وقالت لها: "حلم حياتى أقعد على تخته ومطرح ما تكونى هجيلك تعلمينى.. أنا ما صدقت".

وتحلم الحاجة زبيدة بالحصول على شهادة حياة "محو الأمية" التى تعتبرها شهادة ميلاد جديدة، كما تحلم باستكمال تعليمها، كما تتمنى أن تعلم أى شخص لديه رغبة فى التعلم.

وبدأت محافظة المنوفية بالعمل فى مبادرة "لا أمية مع تكافل" فى الأول من يوليو العام الماضى 2022، حيث تم استهداف جميع مستفيدى "تكافل وكرامة" بالمنوفية، ويبلغ إجمالى عدد الفصول القائمة حتى نهاية ديسمبر 2022 عدد 487 فصلا بإجمالى عدد دارسين 6000 دارس، جار اختبار دارسى 295 فصلا فى دورة يناير 2023، ومن بين الدارسين السيدة زبيدة.