بالأرقام.. خدمات القوى العاملة بسوهاج والإسكندرية والدقهلية فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة، بسوهاج، والإسكندرية، والدقهلية ، بشأن ما قدمته المديريات من خدمات للمواطنين خلال شهر ديسمبر 2022، فى مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، بتفعيل آليات العمل داخل المديريات فى جميع ملفات عملها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





وجاء فى بيان صحفى للوزارة، اليوم الإثنين، أن التقرير الأول الذى تلقته الوزارة من الدكتور هشام أبو زيد، مدير مديرية القوى العاملة بسوهاج، بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح أن المديرية صرف 383 ألفاً و164 جنيها، لـ 924 من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها ما بين رعاية إجتماعية وصحية، بواقع منح مولود جديد وزواج ووفاة أحد العمال، ومساهمة فى إجراء عمليات جراحية.

كما تم التفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، وتحرير81 محضراً، و567 منشأة يعمل بها 1724 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، وتحرير 26 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن عقد 10 ندوات للتوعية، وبحث 20 شكوى عمالية، بالإضافة إلى توفير 715 فرصة عمل منها 13 لذوى الهمم من أبناء المحافظة.

أما عن التقرير الثانى، نوه فيه مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 183 فرصة عمل للشباب وتشغيل 98 من ذوى الهمم، والتفتيش على 508 منشآت من خلال مكاتب التفتيش العمالى يعمل بها 999 عاملا، وبحث 136 شكاوى عمالية، وعقد 5 ندوات توعية، والتفتيش فى مجال السلامة والصحة المهنية على 382 منشأة، وتحرير 332 محضراً لمنشآت مخالفة.

وتم بحث 177 شكوى فى نفس المجال فضلاً عن صرف 234 ألف جنيه لـ 227 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، مع إصدار 1140 بوليصة تأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة، وانتهاء 8 برامج تدريبية لـ 128 متدربا على مهن مختلفة، فضلاً عن استخراج وتجديد 45 ترخيص عمل لأجانب من جنسيات مختلفة يعملون داخل المحافظة.

وتضمن التقرير الثالث الذى تلقته الوزارة من ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، التفتيش على 580 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالى بالمحافظة يعمل بها 995 عاملا، وتم تحرير 225 محضراً، وعقد 7 ندوات توعية، واستخراج 1415 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

كما تم التفتيش على 272 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى توفير 90 فرصة عمل منها 14 لذوى الهمم، فضلاً عن صرف 65 ألفاً و932 جنيها، بـ 48 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.