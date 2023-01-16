أخبار مصرية

الجريدة الرسمية تنشر إدراج جماعة الإخوان وزوبع ومطر وناصر على قوائم الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 03:34 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح أحمد حريز بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر و14 آخرين من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

 

كما قررت المحكمة إدراج يحيى موسى وعبد الفتاح زارع و11 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإدراج 10 منتهمين في القضية رقم 1224 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا