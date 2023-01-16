رومانيا تصادر أصولاً بـ4 ملايين دولار من "انفلونسر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 يناير 2023 03:34 مساءً - صادرت السلطات الرومانية، ما يقرب من 4 ملايين دولار من الأصول المملوكة لأندرو تيت، شخصية الإنترنت المثيرة للجدل، وذلك الأسبوع الماضى، أثناء التحقيق معه هو وشقيقه، بشأن مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، بحسب ما ذكرت وكالة استرداد الأصول وإدارتها (ANABI) فى بيان صحفى، أول أمس.

وأكد أنه تمت مصادرة ما يقرب من 18 مليون ليو رومانى، أى ما يعادل 3 ملايين و942 ألف دولار، موضحة أن من بين الأصول الـ 29 التى تمت مصادرتها، سيارات وساعات فاخرة ومبالغ مالية بعملات مختلفة، وتمت الضبطيات بناء على أوامر من النيابة العامة بمديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة والإرهاب.

وفقاً لتقرير نشرته cnn الأمريكية، أظهر مقطع فيديو نشرته رويترز، السلطات الرومانية فى مكان عليه علامة "تيت" كبيرة، وهى تصادر عدة سيارات غالية الثمن، واحتُجز أندرو تيت، وشقيقه تريستان تيت لمدة شهر فى رومانيا، بعد اعتقالهما ديسمبر الماضى، بينما كان الادعاء يتابع مزاعم تتعلق بقيامهما بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

وأكدت السلطات فى رومانيا أن الشرطة أصدرت أوامر تفتيش لـ 5 منازل واحتجزت 4 مشتبه بهم، هم بريطانيان ورومانيان فى إطار التحقيق.

وقالت مديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة والإرهاب فى رومانيا (DIICOT) إن المشتبه بهم الـ 4 احتجزوا لمدة 24 ساعة فى البداية، وقبلت محكمة فى بوخارست طلبًا من DIICOT لاحتجاز تيت وشقيقه تريستان لمدة 30 يوما أخرى، بحسب ما أعلن محاميهما يوغين فيدينيك فى 30 ديسمبر.

وزعمت مديرية التحقيق فى الجريمة المنظمة أن المشتبه بهم الأربعة شكلوا جماعة إجرامية منظمة، امتدت من رومانيا إلى بريطانيا والولايات المتحدة، بغرض ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.

وحكمت محكمة فى العاصمة الرومانية بوخارست ضد استئناف قدمه أندرو تيت، الذى طعن فى مصادرة الأصول من قبل المدعين العامين. وقال مسؤول، إنه يتم التحقيق معه بتهمة الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة والاتجار بالبشر.