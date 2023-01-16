وزير التموين: 5 تحالفات محلية وأجنبية تقدمت للاستثمار بقطاع الزيوت

جدة - نرمين السيد - قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى إن هناك نحو 4 أو 5 تحالفات محلية وأجنبية تقدمت للفرص الاستثمارية الخاصة بإنشاء 3 مجمعات للزيوت باستثمارات تقدر بـ321 مليون دولار.





وأضاف المصيلحى - فى تصريحات على هامش افتتاح مركز التميز بغرفة القاهرة اليوم الإثنين - أنه جارٍ دراسة تلك العروض فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أننا نستهدف مشاركة القطاع الخاص. وكانت وزارة التموين قد أعلنت طرح فرص استثمارية بقطاع الزيوت تشمل 3 مجمعات لإنتاج الزيوت، الموقع الأول فى مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف م2 ويتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنويًا، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 2400 طن سنويًا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويًا. والفرصة الثانية بمدينة السادات على مساحة 210 آلاف م2 وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، وطاقة إنتاجية للخط فى اليوم 400 طن بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة فى اليوم 800 طن، والمنطقة الثالثة بسوهاج على مساحة 120 ألف م2 وبطاقة 240 ألف طن سنويا.

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