حياة كريمة تواصل العمل فى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج"، فى الفيديوجراف جهود المباردة فى محافظة سوهاج، وأبرزها إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بنجع العزبة، وإنشاء نقطة إسعاف أولاد يحى الحاجر، و24 وحدة صحية إنشاء وتطوير، 14 مشروعا للصرف الصحى وإنشاء محطة معالجة، 16 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب. كما تشهد المبادرة، تنفيذ 19 مشروعا لتطوير شبكة الكهرباء، وكوبرى دار السلام الكيلو 19 أعلى الترعة الفاروقية.

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