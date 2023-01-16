«التعليم العالى» تشيد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، لبحث سبل دعم التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.





وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى خاصة فى مجالات التعليم العالى والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيدا بالتعاون المثمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مختلف المجالات، ويقوم البرنامج بتوفير الدعم اللازم للعديد من المشروعات التنموية المختلفة فى مصر.

واستعرض د.أيمن عاشور الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الأعوام 2022-2032، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن هذه الرؤية ترتكز على عدة محاور رئيسية، من أهمها: الابتكار من خلال تحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة؛ لإيجاد خريج قادر على مواجهة تحديات العصر والتعامل معها بشكل إبداعى مبتكر، موضحا أن الرؤية المستقبلية تستهدف الوصول إلى (الريادة والإبداع) بإيجاد منظومة تنمى الإبداع وتربطه بالمجتمع، وتشجع الشباب على الابتكار، لافتا إلى أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.



وأشار الوزير إلى مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهنى، والذى تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ لتأهيل الطلاب ورفع مستوى الخريجين من خلال تطوير مهاراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وتدريبهم على المهارات التى يحتاجونها للتوظيف بما يمكنهم من تطبيقها بعد التخرج.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل التعاون بين الجامعات المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات الأهلية وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم، وكذلك بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس فى مختلف البرامج الجديدة، وإعداد المدربين لتأهيلهم لوظائف المستقبل من خلال تنظيم برامج تدريبية، وكذلك التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات المصرية وإمكانية توقيع مذكرة للتعاون المشترك فى المجالات ذات الأولوية بما يلبى احتياجات المجتمع الأكاديمى ويسهم فى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وكذلك تطوير الأنظمة التعليمية واللوائح الدراسية بما يلبى احتياجات المجتمع العلمى والبحثى، فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال تصميم البرامج الجديدة بما يسهم فى النهوض بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.



كما ناقش الجانبان سبل دعم البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة للجامعات المصرية خاصة فى مجال الارتقاء بترتيب الجامعات المصرية فى تصنيف مؤشر التنمية البشرية، فضلا عن إمكانية إطلاق مبادرات مشتركة لدعم مراكز التطوير المهنى بالجامعات؛ لتنمية الكوادر البشرية، وتأهيل الخريجين بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، إضافة إلى التعاون فى مجال البحث العلمى مع التركيز على الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ من خلال وضع خريطة طريق فى المجالات ذات الاهتمام المشترك والتى تخدم رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة.

وأشاد أليساندرو فراكاسيتى بالعلاقات المتميزة التى تربط بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومصر منذ سنوات طويلة؛ لدعم مساراتها التنموية؛ فهى تعد شريكا استراتيجيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، مشيدا بما قدمته الحكومة المصرية لدفع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 إلى الأمام، مؤكدا حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائى على دعم رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع المشتركة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات المصرية التى تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة للشركاء والمستفيدين فى مصر، مشيرا إلى أن الخطة الحالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، هى: النمو الشامل والابتكار، والتغيرات المناخية والبيئية، الإدماج الاجتماعى والتنمية المحلية، مثمنا موافقة المجلس التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على أحدث وثيقة للبرنامج فى مصر للفترة 2023-2027، مؤكدا على الشراكة القوية مع مصر فى مجال تعزيز ودعم قضايا المناخ.



وأشاد أليساندرو بالشراكة مع الجامعة البريطانية فى مصر فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى ربط أهداف التنمية المستدامة مع البرامج الدراسية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، مستعرضا أوجه التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وجامعة القاهرة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة من خلال تنظيم ورش عمل للتباحث حول أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، مستعرضا أهم المبادرات التى يقدمها البرنامج لمساعدة الدول على وضع حلول مبتكرة ودائمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لحل المشكلات التى تواجه هذه الفئات، ومنها: ذوى الهمم وغيرهم من الفئات التى تولى الدولة اهتماما كبيرا لرعايتهم ودعمهم، مشيرا إلى أن أولوياتنا الرئيسية هى خلق فرص العمل ومعالجة التفاوت بين فئات المجتمع.